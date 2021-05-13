Следователи Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в дом к отстраненному от должности судьи Конституционного суда Украины и его председателю Александру Тупицкому, который накануне не явился в суд для избрания меры пресечения. Об этом 13 мая сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Бюро

Отмечается, что обыск ведется с 6.00 утра в присутствии Тупицкого, его жены, двух маленьких детей и адвоката.

«Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», — говорится в постановлении Печерского суда, которое находится в распоряжении издания.

Глава мятежников с богатым прошлым: чем знаменит судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий © пресс-служба КСУ

Накануне Печерский районный суд Киева вновь отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкому из-за его неявки на заседание. По словам его адвокатов, он продолжает находиться на лечении.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель.

Мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).