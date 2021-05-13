Астрологи выделили трех представителей гороскопа, которые улучшат свое финансовое положение в мае

Астрологи назвали представителей зодиака с самой сильной энергетикой © Pexels/David Kopacz Овны. Специалисты советуют им смело отстаивать позиции, проявлять решительность и напористость в достижении целей. Четверг, 13 мая, станет удачным для запланированных покупок, деловых встреч, поездок, посещения тренингов и образовательных курсов.

Ракам укрепить материальное положение в мае поможет близкое окружение. Астрологи обещают, что рабочие вопросы у представителей этого знака легко будут решаться благодаря приподнятому настроению и творческому настрою. Командировки, романтические поездки — все будет удачным. Успех также ждет в предпринимательской деятельности.

«Попробуйте внедрить в жизнь что-то новое, чтобы получить результат. Вы легко справитесь с любыми вызовами и сможете воплотить в жизнь самые смелые проекты. Во второй половине сегодняшнего дня вы можете получить привлекательное предложение по работе. Соглашайтесь. Гибкость и дипломатия помогут вам получить желаемое», — пообещали астрологи.

Стрельцам в этом месяце финансово поможет человек, с которым они в данный момент еще не знакомы. 13 мая подходит для решения финансовых вопросов. Подписанные договора или контракты будут удачными, но только в том случае, если представители этого знака тщательно взвесят риски при планировании действий.

Всем остальным знакам Зодиака в первой половине дня можно смело решать бытовые вопросы или обращаться к госслужбам, планировать деловые встречи и общение с родственниками, оформлять депозит или субсидии. Их ждет укрепление родственных связей, деловых отношений и успех в заключении контрактов. 13 мая — лучший день для общения с детьми, для встреч с любимыми. Покупки будут удачными.