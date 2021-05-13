«Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы никакая попытка наехать на украинскую культуру, или венгерскую, или армянскую — любую — в Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру — сразу реакция государства», — заявил Арестович.
При этом он подчеркнул, что, по его мнению, единственным государственным языком на Украине должен быть украинский.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в апреле 2019 года. С 16 января вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.