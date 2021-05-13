Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что испытывает давление как носитель русского языка. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 12 мая

Языковой закон способствует развитию сепаратизма на Украине — Патрушев © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, единственным государственным языком на Украине должен быть украинский.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в апреле 2019 года. С 16 января вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.