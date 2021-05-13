Ближайшая поставка вакцины от коронавируса Pfizer на Украину ожидается после 17 мая. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил во время посещения Института педиатрии, акушерства и гинекологии 12 мая в эфире телеканала «Украина 24»

Ляшко пожаловался на нехватку вакцин от COVID для всех желающих украинцев © Facebook, Виктор Ляшко сказал он.

По словам Степанова, Минздрав технически готов максимально увеличить объемы суточной вакцинации от COVID-19, однако для этого нужно «большее количество вакцин». Глава Минздрава отметил, что в ближайшее время Украина ожидает поступления вакцин от компаний Sinovac и AstraZeneca.

«Как только поступление вакцин возрастет, мы сразу же увеличим количество людей, которых будем вакцинировать. Мы можем в месяц вакцинировать 5-6 миллионов человек в спокойном режиме. Главное, чтобы были вакцины и желающие вакцинироваться», — заявил министр.

Ранее главный санитарный врач страны, заместитель Степанова Виктор Ляшко пожаловался на нехватку вакцин: по его словам, у Украины пока нет 500 тысяч доз, чтобы вакцинировать всех украинцев, вставших в очередь на прививку через приложение «Дія».

На сегодняшний день две дозы вакцины получили всего 1928 украинцев. Больше всего людей привито во Львовской и Днепропетровской областях.