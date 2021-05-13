Более 120 американских экс-генералов заявили о неуверенности в психическом и физическом состоянии лидера США Джо Байдена и усомнились в честной победе президента на выборах в 2020 году. Об этом сообщил Politico 13 мая

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Вооруженными силами США Джо Байдена — ред.). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью», — заявили авторы письма.

Также в экс-генералы сказали о большой опасности, в которой на данный момент находится Америка и о том, что конституционная республика может быть потеряна «без честных и справедливых выборов».

Байден заявил, что президентом США должен был быть не он © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее по результатам обсуждения в Конгрессе Джо Байден утвержден избранным президентом США. Об этом сообщает РИА Новости 7 января со ссылкой на данные американского парламента

При этом кандидат от демократов получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков. Таким образом Конгресс окончательно ограничил конституционные возможности для оспаривания результатов выборов президента США.