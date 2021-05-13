«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Вооруженными силами США Джо Байдена — ред.). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью», — заявили авторы письма.
Также в экс-генералы сказали о большой опасности, в которой на данный момент находится Америка и о том, что конституционная республика может быть потеряна «без честных и справедливых выборов».
По мнению отставных генералов, Белый дом сейчас в диктаторской манере атакует конституционные права американских граждан. Авторы письма также призвали Верховный суд и Федеральное бюро расследований (ФБР) действовать быстро при каких-то нарушениях на выборах.
Ранее по результатам обсуждения в Конгрессе Джо Байден утвержден избранным президентом США. Об этом сообщает РИА Новости 7 января со ссылкой на данные американского парламента
При этом кандидат от демократов получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков. Таким образом Конгресс окончательно ограничил конституционные возможности для оспаривания результатов выборов президента США.