Представители Минздрава Украины 12 мая призвали граждан не лечить туберкулез народными средствами. Об этом сообщили в Facebook-группе Центра общественного здоровья

Зеленский назвал год, когда Украина победит туберкулез © president.gov.ua

Медики подчеркнули, что при условии своевременного выявления и приема медикаментов туберкулез можно вылечить.

Они призвали не создавать дополнительных сложностей, к которым можно отнести и вредные привычки, и нерегулярный прием лекарств, и сомнительные народные способы лечения.

В частности, больным советуют вычеркнуть из списка «лечебных» такие народные средства, как барсучий жир, сушеная медведка, экстракт восковой моли, кровь щенков, пыльца исландского мха, а также все другие народные или собственноручно приготовленные средства.

«Вы можете не только бесполезно потерять время, но и навредить здоровью», — предостерегают в Минздраве.

Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости мультирезистентными формами туберкулёза (устойчивыми к применению антибиотиков). В этот же список входят: Кыргызстан, Молдавия, Грузия, Таджикистан. Кроме того, на Украине худшие в Европе показатели по лечению — каждого второго пациента с мультирезистентным туберкулезом вылечить не удается.