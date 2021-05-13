«Когда человеку ставят такой диагноз, состояние шока неизбежно. И может ли быть иначе, ведь опасность болезни, стереотипы вокруг нее… способны напугать любого», — говорится в посте.
Медики подчеркнули, что при условии своевременного выявления и приема медикаментов туберкулез можно вылечить.
Они призвали не создавать дополнительных сложностей, к которым можно отнести и вредные привычки, и нерегулярный прием лекарств, и сомнительные народные способы лечения.
В частности, больным советуют вычеркнуть из списка «лечебных» такие народные средства, как барсучий жир, сушеная медведка, экстракт восковой моли, кровь щенков, пыльца исландского мха, а также все другие народные или собственноручно приготовленные средства.
«Вы можете не только бесполезно потерять время, но и навредить здоровью», — предостерегают в Минздраве.
Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости мультирезистентными формами туберкулёза (устойчивыми к применению антибиотиков). В этот же список входят: Кыргызстан, Молдавия, Грузия, Таджикистан. Кроме того, на Украине худшие в Европе показатели по лечению — каждого второго пациента с мультирезистентным туберкулезом вылечить не удается.