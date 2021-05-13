Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вооруженное противостояние в Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. Об этом 13 мая он заявил в комментарии «РБК-Украина»

Ермак отметил, что Киев не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами какой-то из уже существующих форматов.

«Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива — абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров — Украины и России», — сказал Ермак.

Также он отметил, что Украины стремится использовать любые дипломатические возможности, которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.

Будет ли встреча Путин — Зеленский? Обзор политических событий на Украине 24-30 апреля Владимир Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно».

Позднее Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.