У Украины пока нет 500 тысяч доз вакцин против коронавируса, чтобы вакцинировать всех украинцев, вставших в очередь на прививку через приложение «Дія». Об этом главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью «Радио Свобода»* 12 мая

Первый вакцинированный украинец до сих пор не получил вторую дозу препарата © CC0, Pixabay

«Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении», — заявил он.

По словам замминистра, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет, которых в листе ожидания в «Дії» на данный момент 23,9 тысяч человек.

На сегодняшний день две дозы вакцины получили всего 1928 украинцев. Больше всего людей привито во Львовской и Днепропетровской областях.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента