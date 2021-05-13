Ранее в Минздраве заявили о вакцинации от COVID-19 по выходным для записавшихся через приложение или сайт «Дiя». Решение было принято на фоне достаточно вялой кампании по вакцинации в стране, однако, по данным Ляшко, теперь выяснилось, что желающих много, а вакцины не хватает.
«Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении», — заявил он.
По словам замминистра, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет, которых в листе ожидания в «Дії» на данный момент 23,9 тысяч человек.
На сегодняшний день две дозы вакцины получили всего 1928 украинцев. Больше всего людей привито во Львовской и Днепропетровской областях.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента