В Запорожье из ресторана сбежал баран по кличке Валера. Он бродит по городу уже третью неделю, поймать его не могут, сообщили 12 мая в сюжете ТСН

Вкусные майские: что готовить на пикнике кроме шашлыков? © CC0, Pixabay

Беглец стал звездой соцсетей после появления любительского видео, на котором он носится под зданием областного управления Службы безопасности (СБУ) среди автомобилей оперативников.

В интернете поднялась волна в защиту животных с хэштегом #СвободуВалере.

Владелица кафе «Мимино» заверила, что готовить Валеру не собирались, а хотели подарить его знакомым. Но в момент, когда его отвязывали, тот бросился через забор. В шашлычной просят вернуть животное в заведение, обещая, что он будет жить у них в качестве талисмана.