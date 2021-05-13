По словам местных жителей, Валеру держали на привязи в шашлычной «Мимино» и планировали зарезать на Пасху. Но он пропал. За три недели его видели в сквере у Малого рынка, возле Дома одежды, у СБУ и в парке в районе железнодорожного вокзала.
Беглец стал звездой соцсетей после появления любительского видео, на котором он носится под зданием областного управления Службы безопасности (СБУ) среди автомобилей оперативников.
В интернете поднялась волна в защиту животных с хэштегом #СвободуВалере.
Владелица кафе «Мимино» заверила, что готовить Валеру не собирались, а хотели подарить его знакомым. Но в момент, когда его отвязывали, тот бросился через забор. В шашлычной просят вернуть животное в заведение, обещая, что он будет жить у них в качестве талисмана.