Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства» № 1402-IX. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба президента

Рада приняла закон о растаможке «евроблях» © Украина.ру/Стрингер подписал закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» № 1403-ІХ.

Эти законы временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов. Так, согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на Украину до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро (5 тыс. грн, или 13,5 тыс. руб.), и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает 1000 евро (33,5 тыс. грн, или 90 тыс. руб.).

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через месяц со дня вступления в силу.