Тайная жизнь «Нафтогаза» — кто есть кто в наблюдательном совете компании
Тайная жизнь «Нафтогаза» — кто есть кто в наблюдательном совете компании
© Facebook, Група Нафтогаз
«Послы G7 повторяют свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер "Нафтогаза" и наблюдательный совет компании еще не достигли согласованного решения, которое позволит нынешнему совету выполнять свои обязанности самостоятельно», — говорится в заявлении.

Послы призвали Кабмин как можно быстрее решить данный вопрос.

В конце апреля главу «Нафтогаза» Андрея Коболева уволили с должности из-за неудовлетворительных результатов компании по итогам 2020 года.

В тот же день главой назначили исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко. Он сообщил, что эту должность ему предложили лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, а увольнение Коболева — это логичное и правильное решение.

В ответ в «Нафтогазе» заявили, что увольнение Коболева и членов правления — это манипуляции и издевательство над корпоративным управлением. Запад также неодобрительно отнесся к таким изменениям в компании: во время своего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе"». 