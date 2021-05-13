Урегулировать вопрос управления НАК «Нафтогаз Украины» нужно в соответствии с международными стандартами корпоративного управления. Такое заявление было сделано послами «Большой семерки» 12 мая в Twitter

Тайная жизнь «Нафтогаза» — кто есть кто в наблюдательном совете компании © Facebook, Група Нафтогаз

Послы призвали Кабмин как можно быстрее решить данный вопрос.

Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання у спосіб, що відображає заявлену ним прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, та продовжити удосконалення законодавчої бази щодо управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 12, 2021

В конце апреля главу «Нафтогаза» Андрея Коболева уволили с должности из-за неудовлетворительных результатов компании по итогам 2020 года.

В тот же день главой назначили исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко. Он сообщил, что эту должность ему предложили лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, а увольнение Коболева — это логичное и правильное решение.

В ответ в «Нафтогазе» заявили, что увольнение Коболева и членов правления — это манипуляции и издевательство над корпоративным управлением. Запад также неодобрительно отнесся к таким изменениям в компании: во время своего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе"».