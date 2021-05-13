«Послы G7 повторяют свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер "Нафтогаза" и наблюдательный совет компании еще не достигли согласованного решения, которое позволит нынешнему совету выполнять свои обязанности самостоятельно», — говорится в заявлении.
Послы призвали Кабмин как можно быстрее решить данный вопрос.
Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання у спосіб, що відображає заявлену ним прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, та продовжити удосконалення законодавчої бази щодо управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів. 2/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 12, 2021
В конце апреля главу «Нафтогаза» Андрея Коболева уволили с должности из-за неудовлетворительных результатов компании по итогам 2020 года.
В тот же день главой назначили исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко. Он сообщил, что эту должность ему предложили лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, а увольнение Коболева — это логичное и правильное решение.
В ответ в «Нафтогазе» заявили, что увольнение Коболева и членов правления — это манипуляции и издевательство над корпоративным управлением. Запад также неодобрительно отнесся к таким изменениям в компании: во время своего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе"».