Президент США Джо Байден считает, что возглавлять страну должен был его старший сын Бо, который умер в 2015 году. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу MSNBC 13 мая

Байден отрепетировал на «Бухарестской девятке» своё выступление на саммите НАТО © prezydent.pl Бо Байдене был задан президенту в самом конце беседы, которая была посвящена борьбе с распространением нового штамма коронавируса в США.

«Вы меня всегда застаете врасплох с вопросами о Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле вместо меня», — заявил Байден.

Старший сын американского лидера скончался от рака мозга в возрасте 46 лет. Незадолго до смерти он оставил должность генерального прокурора штата Делавэр.

Бо умер в то время, когда Джо Байден рассматривал возможность участия в американских президентских выборах 2016 года. Джо Байден учитывал тогда в том числе готовность членов своей семьи, которые, как и он сам, скорбели из-за утраты близкого, к долгой и изнурительной агитационной кампании. Как объявил в итоге в ту пору Байден, он решил не включаться в гонку, несмотря на то что Бо незадолго до смерти, по данным американской печати, уговаривал отца принять участие в выборах.