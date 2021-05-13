Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудил ситуацию в Донбассе, а также перспективы Украины в ЕС. Об этом говорится 12 мая на сайте главы украинского государства

Зеленский третий день «освобождает» Испанию от фашистов © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012) Владимир Зеленский сообщил Клаусу Йоханнису о недавней эскалации со стороны России ситуации вдоль границ Украины и отметил важность активной поддержки международного сообщества для снижения напряженности на границе… Он лично пригласил президента Румынии в Киев принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года», — говорится в материале.

Стороны также обсудили недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции.

«Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами-членами ЕС будущего членства Украины в Европейском Союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной», — сказано в тексте.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.