«Владимир Зеленский сообщил Клаусу Йоханнису о недавней эскалации со стороны России ситуации вдоль границ Украины и отметил важность активной поддержки международного сообщества для снижения напряженности на границе… Он лично пригласил президента Румынии в Киев принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года», — говорится в материале.
Стороны также обсудили недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции.
«Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами-членами ЕС будущего членства Украины в Европейском Союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной», — сказано в тексте.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.