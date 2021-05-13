Американские эксперты провели для украинских коллег тренинг по обнаружению и реагированию на убийства с помощью оружия массового уничтожения. Об этом 12 мая сообщил американский Госдепартамент

Как оружие массового уничтожения. США совершают кибератаки и сами от них страдают © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Американские правоохранительные и медицинские эксперты рассказали украинским коллегам, как определить медицинские симптомы, которые указывают на использование того или иного оружия массового уничтожения и указали особые меры, которые нужно предпринимать в случаях его применения.