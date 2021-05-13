«США недавно провели виртуальный тренинг с партнерами с Украины, чтобы помочь местным службам безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования определять, реагировать и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения», — говорится в материале Госдепа.
Американские правоохранительные и медицинские эксперты рассказали украинским коллегам, как определить медицинские симптомы, которые указывают на использование того или иного оружия массового уничтожения и указали особые меры, которые нужно предпринимать в случаях его применения.