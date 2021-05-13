Киеву нужна политика национального примирения. Об этом заявил 12 мая советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Украина 24»

Киев отказался от переговоров с ДНР и ЛНР — Арестович © Facebook Алексея Арестовича

По его словам, для этого надо дать гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт».

«И проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все — украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы — политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова. И то, что делает президент и его команда, это примерно туда», — отметил Арестович.

Он добавил, что стране нужен новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) — это герои и (советский летчик Иван — ред.) Кожедуб — это тоже герой».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ