«Убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится. Это нереализуемый проект. Если мы хотим остаться в тех же границах, то надо проводить политику национального примирения… А для этого нужна очень умеренная центристская политика», — сказал Арестович, подчеркнув, что выражает свое личное мнение.
По его словам, для этого надо дать гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт».
«И проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все — украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы — политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова. И то, что делает президент и его команда, это примерно туда», — отметил Арестович.
Он добавил, что стране нужен новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) — это герои и (советский летчик Иван — ред.) Кожедуб — это тоже герой».
*Деятельность организации запрещена на территории РФ