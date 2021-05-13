Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш 12 мая выступил за признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости

В Евросоюзе назвали срок одобрения вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, организация ценит, что Россия предоставила ее сотрудникам возможность привиться препаратом.

Также Гуттереш назвал «Спутник V» «одним из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации».

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах.