«Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет», — заявил генсек ООН по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, организация ценит, что Россия предоставила ее сотрудникам возможность привиться препаратом.
Также Гуттереш назвал «Спутник V» «одним из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации».
«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах.