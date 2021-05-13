Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 мая рассказал о разработке в стране трех вакцин от коронавируса, передает портал «Гордон»

На Украину прибыла южнокорейская вакцина от COVID-19 © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Львовские ученые сейчас проводят лабораторные исследования, которые продлятся до сентября. Результат исследований специалистов в Киеве также ожидается осенью.

Разработкой третьего препарата занимаются эпидемиолог Михаил Фаворов и компания «Диапроф-Мед».

«Они сейчас на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Государство не инвестировало в эту разработку», — пояснил Ляшко.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране создана собственная вакцина от коронавируса.