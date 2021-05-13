По его словам, украинский фонд исследований профинансировал разработку двух препаратов. Их создает Институт биологии клетки во Львове и Институт биохимии имени Палладина в Киеве.
Львовские ученые сейчас проводят лабораторные исследования, которые продлятся до сентября. Результат исследований специалистов в Киеве также ожидается осенью.
Разработкой третьего препарата занимаются эпидемиолог Михаил Фаворов и компания «Диапроф-Мед».
«Они сейчас на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Государство не инвестировало в эту разработку», — пояснил Ляшко.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране создана собственная вакцина от коронавируса.