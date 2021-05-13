«Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич», — заявил Пашинян.
Он назвал недопустимыми подобные действия азербайджанских военных и подчеркнул, что это является «посягательством на суверенную территорию» Армении.
По словам Пашиняна, азербайджанские военные не применяли оружие, а свои действия пытались обосновать «какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми, поскольку у нас есть карта, утвержденная Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном». Он добавил, что «Армения не может смириться» с этой ситуацией, но ставит в приоритет решение вопроса дипломатическим путем.
Накануне Минобороны Армении сообщило, что утром азербайджанские вооруженные силы «под предлогом "уточнения границ" пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков».