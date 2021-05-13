Невозможно представить, чтобы объемы транзита газа по «Северному потоку – 2» каким-то образом зависели от поведения России. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Попытки ограничить «Северный поток – 2» выглядят странно © РИА Новости, Нина Зотина Аннегрет Крамп-Карренбауэр в разговоре с главой Пентагона заявила, что объемы транзита газа по «Северному потоку — 2» будут зависеть от поведения России.

Эксперт уточнил, что есть газовая директива Евросоюза, которая регламентирует правила использования трубопроводных проектов, которые в том числе ведут в ЕС, но каких-то специальных законов по «Северному потоку — 2» нет.

«На каком основании тогда вводить такой режим в отношении именно этого трубопровода? Это будет нарушение свободной конкуренции. Почему другие трубопроводы должны быть поставлены в другие условия? Например, ведущие из Марокко или проходящие через Украину? Есть действующая нормативная база, которая разделяется всеми, признается властями Евросоюза и правительством ФРГ», — указал Марунич.

Поэтому это чисто политическое заявление, вызванное в том числе отголосками встречи госпожи Крамп-Карренбауэр с заокеанским коллегой, заключил собеседник издания.

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