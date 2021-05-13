Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в разговоре с главой Пентагона заявила, что объемы транзита газа по «Северному потоку — 2» будут зависеть от поведения России.
Эксперт уточнил, что есть газовая директива Евросоюза, которая регламентирует правила использования трубопроводных проектов, которые в том числе ведут в ЕС, но каких-то специальных законов по «Северному потоку — 2» нет.
«На каком основании тогда вводить такой режим в отношении именно этого трубопровода? Это будет нарушение свободной конкуренции. Почему другие трубопроводы должны быть поставлены в другие условия? Например, ведущие из Марокко или проходящие через Украину? Есть действующая нормативная база, которая разделяется всеми, признается властями Евросоюза и правительством ФРГ», — указал Марунич.
Поэтому это чисто политическое заявление, вызванное в том числе отголосками встречи госпожи Крамп-Карренбауэр с заокеанским коллегой, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.