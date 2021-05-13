Если же Россия и Донбасс в случае контрнаступления после атаки украинских войск дойдут до центральных и западных областей Украины, то они вступят не на территорию, которая будет ждать их с хлебом-солью. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

По его словам, они окажутся зажаты на ограниченной территории при ущемленной экономике, и впоследствии, учитывая отсутствие интереса к судьбе Украины, России можно будет предпринимать какие-то действия.

«Если мы, конечно, имеем намерение выйти куда-нибудь и освободить Киев, матерь городов русских, — конечно, мои рассуждения тогда просто блекнут перед этой такой феноменальной эпохальной задачей. Но я подозреваю, что тут могут вступить в силу и другого рода соображения», — указал Ходаковский.

Поэтому России и Донбассу поначалу стоит ограничиться юго-восточными областями Украины, которые первоначально входили в гипотетическую Новороссию, потому что процент лояльного населения в этих областях значительно выше, и перевернуть ситуацию с нелояльной на лояльную будет гораздо легче, чем в центральных и западных областях Украины, заключил собеседник издания.

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