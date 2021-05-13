России и Донбассу в случае контрнаступления после атаки украинских войск стоит ограничиться юго-восточными областями Украины, которые первоначально входили в гипотетическую Новороссию. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

«Потому что, если мы сейчас охватим всю Украину, то эту же территорию нужно будет контролировать, а внутри этой территории окажется далеко не дружественное нам народонаселение. Часть населения будет лояльна, часть будет приветствовать наше появление, это безусловно. Но большое количество населения с обработанными мозгами будет встречать как минимум настороженно, а как максимум — враждебно. То есть, соответственно, нужно будет проводить комплекс мер, которые направлены на выявление, обнаружение и локализацию каких-то оказавшихся в нашем тылу недружественных сил», — указал Ходаковский.

Россия — это не фашистская Германия, которая должна зайти и всех несогласных загнать в концлагеря, поэтому ей необходимо учитывать все факторы, в том числе фактор лояльности населения, заключил собеседник издания.

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