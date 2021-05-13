В случае контрнаступления в Донбассе российской армии и силам ДНР/ЛНР следовало бы остановиться на Днепре, поскольку река создаст естественное препятствие между ними и ВСУ. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

«А если мы выходим на границу реки Днепр, то в таком случае у нас линия боевого соприкосновения увеличится примерно до полутора тысяч километров. Сколько нужно задействовать сил и средств для того, чтобы удерживать эту линию, можно себе предположить. Если между нами и противником будет река, то это будет сделать легче», — пояснил Ходаковский.

Если же Россия и Донбасс ставит своей целью освободить Киев, имеющий статус «матери городов русских», то подобные рассуждения просто блекнут перед этой такой феноменальной эпохальной задачей, заключил собеседник издания.

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