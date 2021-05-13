Эксперт пояснил, что сейчас мы имеем порядка четырехсот километров линии соприкосновения с противником, и имеем какой-то расход сил и средств на это количество километров: в случае выхода на границы Донецкой и Луганской областей это количество километров увеличится практически вдвое, и расход сил и средств тоже должен увеличиться как минимум вдвое, и то же самое произойдет на следующем рубеже.
«А если мы выходим на границу реки Днепр, то в таком случае у нас линия боевого соприкосновения увеличится примерно до полутора тысяч километров. Сколько нужно задействовать сил и средств для того, чтобы удерживать эту линию, можно себе предположить. Если между нами и противником будет река, то это будет сделать легче», — пояснил Ходаковский.
Если же Россия и Донбасс ставит своей целью освободить Киев, имеющий статус «матери городов русских», то подобные рассуждения просто блекнут перед этой такой феноменальной эпохальной задачей, заключил собеседник издания.
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