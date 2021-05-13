Обыски и дело против главы политсовета «ОПЗЖ» Виктора Медведчука могут быть попыткой Киева вывести Москву на переговоры. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Алексей Калиниченко

«Можно предположить, что таким образом Банковая планирует вести подготовку к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, о которых уже который месяц говорят у Зеленского. И "наезд" на Медведчука в таком случае следует расценивать как попытку пополнить "обменный фонд" для более полновесной позиции Киева в этих переговорах», — пишет автор.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Подробнее о том, в чем состоит план Зеленского, читайте в статье на сайте Украина.ру.