Олигархи на Украине больше не финансируют политические силы, они скорее превратились в представителей крупного национального капитала, поэтому западные «друзья» хотят их убрать, полагает эксперт.
«Вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций», — сказал Бондаренко.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.