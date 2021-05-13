Президент Украины Владимир Зеленский только делает вид, что борется с олигархами ради блага страны, на самом же деле он действует так по приказу западных кураторов, сказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Олигархи на Украине больше не финансируют политические силы, они скорее превратились в представителей крупного национального капитала, поэтому западные «друзья» хотят их убрать, полагает эксперт.

«Вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций», — сказал Бондаренко.

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Кто подпадет под закон об олигархах: предполагаемый список Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.