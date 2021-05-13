Русские в какой-то мере подвержены дискриминации, так как в России на данный момент нет ни одного субъекта, который на законодательном уровне является русским, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

«Ищенко о главном»: конфликт Армении и Азербайджана, дискриминация русских на Украине ©

«Пока что дискриминации подвергаются только русские. Назовите мне хотя бы один субъект Российской Федерации, который на законодательном уровне является русским», — сказал Безпалько.

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Ранее известный украинский журналист Павел Волков, отсидевший на Украине полтора года за то, что выступал в защиту русского языка, обратился с речью к Организации Объединенных наций, которую зачитал на крупном международном форуме в Брюсселе. Волков нарисовал трагическую картину положения русскоязычного населения Украины.