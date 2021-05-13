Большая часть людей, которые хотят мигрировать из Украины в Россию, считают себя русскими, рассматривают Россию как страну, которая реализует их право на русский язык и вообще на все те ценности, цели и задачи, которые они ставят перед собой в жизни, полагает эксперт.
«На мой взгляд, концептуальная проблема, не бюрократическая, в том, что у нас подход отсутствует, который поделил бы миграцию и репатриацию», — сказал Безпалько.
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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2020 году свыше 650 тысяч человек смогли получить гражданство РФ в упрощенном формате. Эти показатели выше на 30% по сравнению с прошлым годом.