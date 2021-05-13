Основная проблема, с которым сталкивается российское государство в ходе приема мигрантов - это отсутствие разделения миграции и репатриации, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

Безпалько рассказал, как Россия может упростить жизнь украинских мигрантов © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

«На мой взгляд, концептуальная проблема, не бюрократическая, в том, что у нас подход отсутствует, который поделил бы миграцию и репатриацию», — сказал Безпалько.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2020 году свыше 650 тысяч человек смогли получить гражданство РФ в упрощенном формате. Эти показатели выше на 30% по сравнению с прошлым годом.