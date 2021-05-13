Автор издания Украина.ру Федор Тихий рассказал, как на Украине будет работать новая пенсионная накопительная система, которую планируют сделать обязательной для всех наемных работников до 50 лет

На Украине снова заговорили о пенсионной реформе: власти планируют запустить накопительный уровень пенсионной системы, чтобы украинцы «сбрасывались» не только на пенсии нынешним пенсионерам, но и откладывали деньги на собственную старость.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале 2021 года пообещал запустить систему до конца текущего года. По словам премьера, другая действующая система, солидарная, исчерпала себя, а накопительная позволит украинцам получать достойные пенсии.

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay

«Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тыс. работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним остаются», — пишет Тихий.

При этом единого видения о том, как вводить второй пенсионный уровень, нет. Кроме правительственного варианта (2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц) свой вариант внесли на рассмотрение парламента четыре депутата из «Слуги народа». Они предлагают, чтобы на накопление шло не менее 3% от текущей заработной платы: 2% платит работодатель и 1% — работник, который может платить и больше.