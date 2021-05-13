Чтобы облегчить жизнь украинским мигрантам, в российское законодательство необходимо ввести право на репатриацию, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

Демограф спрогнозировала судьбу украинских мигрантов после ультиматума РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Главное, что нужно ввести в наше законодательство, — это право на репатриацию, право на возвращение», — сказал Безпалько.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2020 году свыше 650 тысяч человек смогли получить гражданство РФ в упрощенном формате. Эти показатели выше на 30% по сравнению с прошлым годом.