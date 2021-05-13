Демограф спрогнозировала судьбу украинских мигрантов после ультиматума РФ
Демограф спрогнозировала судьбу украинских мигрантов после ультиматума РФ
© РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
Этот подход в миграционном праве РФ совершенно отсутствует, но его нужно ввести, чтобы улучшить свою миграционную политику и помочь русским людям, приезжающим из Украины, полагает эксперт.

«Главное, что нужно ввести в наше законодательство, — это право на репатриацию, право на возвращение», — сказал Безпалько.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2020 году свыше 650 тысяч человек смогли получить гражданство РФ в упрощенном формате. Эти показатели выше на 30% по сравнению с прошлым годом.