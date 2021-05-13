Угроза украинского террористического акта в адрес России есть, потому что территория Украины накачана русофобскими настроениями, сказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по безопасности Александр Жилин

Только непрофессионалы могут заявлять о том, что Украина слаба и не может нанести никакого вреда: если западные «друзья» дадут украинцам команду, может произойти что угодно, полагает эксперт.

«Эта угроза есть. Территория Украины накачана русофобией, и социальные условия для этого созданы», — сказал Жилин.

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Вербовщик «Правого сектора»* рассказал, когда и при каких условиях в белорусских силовиков полетят коктейли Молотова © zhitomir.info Игоря Пирожка к четырем годам колонии.

Пирожок был задержан в апреле 2019 года. По данным следствия, он под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который занимался оказанием помощи проукраинским группам «для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе».

*Деятельность организации запрещена в РФ.