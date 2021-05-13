Только непрофессионалы могут заявлять о том, что Украина слаба и не может нанести никакого вреда: если западные «друзья» дадут украинцам команду, может произойти что угодно, полагает эксперт.
«Эта угроза есть. Территория Украины накачана русофобией, и социальные условия для этого созданы», — сказал Жилин.
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Ранее суд приговорил задержанного в Москве вербовщика «Правого сектора»* Игоря Пирожка к четырем годам колонии.
Пирожок был задержан в апреле 2019 года. По данным следствия, он под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который занимался оказанием помощи проукраинским группам «для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе».
*Деятельность организации запрещена в РФ.