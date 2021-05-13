Нельзя недооценивать турецкие беспилотники, поскольку они выполняют не только разведывательные, но и ударные функции. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт пояснил, что это средство снабжено достаточно серьезными огневыми возможностями для того, чтобы наносить удары и по скоплениям противника, и наносить удары точечно, например, управляемыми дистанционно зарядами.

«Нецелесообразно их задействовать для уничтожения живой силы, потому что все-таки он на себе не несет безграничного, сопоставимого с самолетом, запаса боеприпасов, например. Но нанести точечные удары и создать серьезные помехи он способен. Разрушить связь или даже создать хаос и панику среди населения. Если, например, население в момент начала боевых действий будет пытаться эвакуироваться и где-то будет происходить скопление гражданского населения, то такой аппарат может спокойно нанести удар по скоплению гражданского населения, для того чтобы вызвать нужные последствия», — констатировал Ходаковский.

Естественно, при помощи беспилотников нельзя коренным образом изменить ход военных действий, но можно очень сильно усложнить военную работу по обороне республики, заключил собеседник издания.

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