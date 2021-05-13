Эксперт подчеркнул, что даже если Украина потерпит поражение, то Западу это будет выгодно.
«Даже если Украина перестанет в целом существовать, если Украина развалится на несколько кусков, если Украина как суверенное государство просто прекратит свое существование, Запад от этого только выиграет. Украина проиграет, а Запад выиграет. Бенефициаром является именно Запад, и то, что Украина проиграет эту войну и прямое столкновение с Россией, Запад абсолютно не волнует. Потому что своей цели он достигнет, свои задачи он реализует», — указал Ходаковский.
Иными словами, победа России в потенциальном военном конфликте с Украиной была бы для Запада большей победой, чем победа Украины, заключил собеседник издания.
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