Те, кто хочет, чтобы Украина сейчас развязала войну в Донбассе, не ставят своей целью помочь Украине восстановить свою территориальную целостность. Им нужно втянуть Россию в долгосрочный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

«Даже если Украина перестанет в целом существовать, если Украина развалится на несколько кусков, если Украина как суверенное государство просто прекратит свое существование, Запад от этого только выиграет. Украина проиграет, а Запад выиграет. Бенефициаром является именно Запад, и то, что Украина проиграет эту войну и прямое столкновение с Россией, Запад абсолютно не волнует. Потому что своей цели он достигнет, свои задачи он реализует», — указал Ходаковский.

Иными словами, победа России в потенциальном военном конфликте с Украиной была бы для Запада большей победой, чем победа Украины, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.