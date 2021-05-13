Если ВСУ окажется на берегу Азовского моря в районе Седово или Новоазовска, то можно считать, что они уже стоят на границе с Россией. Поэтому южное направление — одно из вероятных направлений для удара. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

«Если они будут идти со стороны Мариуполя, то там, пусть на несколько десятков километров, короче дистанция, чем, например, если идти со стороны Авдеевки или со стороны Горловки. Но, с другой стороны, при современных технических средствах проскочить лишние десятки километров, не встречая сопротивления, может быть, будет даже быстрее, чем, преодолевая сопротивление, на южном направлении, где мы их ждем и где мы готовимся их встречать», — сказал Ходаковский.

Собеседник издания добавил, что для ВСУ было бы тактически грамотнее идти на Донбасс с нескольких направлений.

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