Основная задача Украины заключается в том, чтобы установить контроль над границей и обозначить свое присутствие там государственной символикой, и в этом смысле непринципиально, пойдут ли они южным путем или с западных направлений.
«Если они будут идти со стороны Мариуполя, то там, пусть на несколько десятков километров, короче дистанция, чем, например, если идти со стороны Авдеевки или со стороны Горловки. Но, с другой стороны, при современных технических средствах проскочить лишние десятки километров, не встречая сопротивления, может быть, будет даже быстрее, чем, преодолевая сопротивление, на южном направлении, где мы их ждем и где мы готовимся их встречать», — сказал Ходаковский.
Собеседник издания добавил, что для ВСУ было бы тактически грамотнее идти на Донбасс с нескольких направлений.
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