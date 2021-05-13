Украинский народ наиболее легко завербовать, так как он живет в нищете и готов на любую работу даже за небольшие деньги, сказал в интервью Украина.ру эксперт по безопасности Александр Жилин

Живущий в Норильске украинец вербовал россиян в «Правый сектор»* - СК © УНИАН

«Самая благодатная среда для вербовки — нищета населения. Там, где народ живет за чертой бедности, не представляет никакого труда нанять людей, которые за гроши будут исполнять то, что им поручат», — сказал Жилин.

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Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинских граждан, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают очень дешево».

Также, по словам Савченко, американские военные в Ираке, служившие в многонациональных подразделениях, зарабатывали намного больше, чем украинские.