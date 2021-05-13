Американцы подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов под Львовом для действий в том числе на территории России. И этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, полагает эксперт.
«Самая благодатная среда для вербовки — нищета населения. Там, где народ живет за чертой бедности, не представляет никакого труда нанять людей, которые за гроши будут исполнять то, что им поручат», — сказал Жилин.
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Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинских граждан, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают очень дешево».
Также, по словам Савченко, американские военные в Ираке, служившие в многонациональных подразделениях, зарабатывали намного больше, чем украинские.