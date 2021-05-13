У Финляндии хорошие отношения с Россией, поэтому она эффективно развивается и достигла успеха во многих сферах, рассказал в интервью Украина.ру финский политолог Йохан Бекман

Власти Финляндии поняли, что основополагающими для государства являются отношения с Россией, а взаимодействие с другими странами должно быть лишь отражением этих отношений, считает политолог.

«То есть если отношения с Россией положительные, то отношения с другими странами тоже более-менее нормальные. Если в отношениях с Россией возникают проблемы, то в отношениях с другими странами тоже возникают проблемы. Поэтому Финляндия успешна и активна», — сказал Бекман.

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Бекман: Финляндии стыдно обсуждать внешнюю политику Украины © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

За последние годы между Финляндией и Россией сложились стабильные отношения и активный политический диалог на высшем уровне.