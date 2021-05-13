Власти Финляндии поняли, что основополагающими для государства являются отношения с Россией, а взаимодействие с другими странами должно быть лишь отражением этих отношений, считает политолог.
«То есть если отношения с Россией положительные, то отношения с другими странами тоже более-менее нормальные. Если в отношениях с Россией возникают проблемы, то в отношениях с другими странами тоже возникают проблемы. Поэтому Финляндия успешна и активна», — сказал Бекман.
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В 1992 году был подписан российско-финляндский Договор об основах отношений. На сегодняшний день между двумя странами действует примерно 90 межправительственных и межгосударственных документов, которые регламентируют почти все сферы взаимодействия.
За последние годы между Финляндией и Россией сложились стабильные отношения и активный политический диалог на высшем уровне.