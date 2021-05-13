В отношениях между Россией и США рано или поздно наступит период разрядки, потому что войны никто не хочет. Украина преподнесет это как маленькую победу, показав, что Америка за нее заступилась. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко жо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу летом 2021 года в Европе. Байден в середине июня будет присутствовать на саммитах G7 и НАТО. Встреча с Путиным может произойти предположительно 15-16 июня.

Это только подтвердит, что Украина пришла в Евразию не просто как Украина и что за ней маячит тень большого брата, а это всегда добавляет аргументов к разговору, отметил эксперт.

«Украинская тема не самоценна, но это тот самый аперитив, который призван ускорить разговор по существу между двумя крупными державами. Но сам Киев извлечет из этого максимум возможных политических дивидендов», — полагает Серенко.

И когда неизбежная разрядка произойдет и Киев вновь будет проводить свою восточную политику, это будет дополнительным доказательством того, что у него есть сильные и надежные друзья, чего, к сожалению, нельзя сказать про Россию, заключил собеседник издания.

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