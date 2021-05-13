Казахстан и другие среднеазиатские республики сегодня в силу тридцатилетнего периода заняты обретением новой идентичности, и эту новую субъектность они ищут, дистанцируясь от России, идя по тому пути, по которому прошел Киев. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко Касыма-Жомарта Токаева в вопросе Крыма («мы верили в честность и порядочность российского руководства»), но при этом России приходится бесконечно оправдываться относительно того, что она не собирается аннексировать северные территории.

Поэтому велика вероятность того, что именно украинская модель обретения идентичности может оказаться востребованной для некоторых постсоветских государств, именно в силу смены поколений и не очень привлекательного образа России, которая соскальзывает в режим осажденной крепости, указал эксперт.

«Все это приводит к новым вызовам и новым проблемам, на которые пока Россия не очень активно реагирует, потому что занята больше внутренними делами и противостоянием с тем же Западом. К сожалению, это противостояние отнимает у нас историческое время, которое мы могли бы потратить на что-то другое. Думаю, что нам не случайно навязывают такую модель, чтобы у нас не было времени», — констатировал Серенко.

Россия — неуничтожимая страна, которая прошла серьезную тысячелетнюю проверку, и она может подождать, однако конкуренция становится очень серьезной, и вопрос в том, с какими издержками она дождется попутного ветра, который будет дуть в ее паруса, заключил собеседник издания.

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