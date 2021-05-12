Украинцы в составе Антигитлеровской коалиции освобождали от нацистов столицу Испании Мадрид - несмотря на то, что Испания не принимала участие во Второй мировой войне. Третий день это сообщение на сайте президента Украины остается не исправленным

Оно появилось на интернет-представительстве главы украинского государства Владимира Зеленского 9 мая.

«Мы никому не позволим минимизировать вклад в победу украинцев, которые не только защитили свою землю, а и в составе советской армии и войск союзников Антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам властвовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Брюсселе, Риме, Берлине и многих других городах планеты», — значится в публикации обращения Зеленского на момент выхода этого материала.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

Диктатор Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко пришел к власти в Испании после госпереворота 1936 года и правил страной до самой своей смерти в 1975 году.

В связи с этим участники антигитлеровской коалиции никак не могли «освободить» Испанию от фашистов в 1945 году.

До 1945 года Испанию Франко поддерживали нацистские режимы Италии и Германии.