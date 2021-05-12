Не исключено, что Россия решится на применение войск в Донбассе. Но никто не знает, в какой момент это станет целесообразным, а в какой момент это станет неизбежно. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Путин говорит мало, но смачно, а Зеленский вертится угрем на сковородке © РИА Новости, Александр Натрускин

Поэтому нельзя исключать, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже президент Владимир Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет, подчеркнул Вассерман.

Что касается возможной встречи украинского президента с Владимиром Путиным, то пока Зеленский не выполняет ранее взятые на себя обязательства, нет смысла обсуждать с ним что-нибудь новое, заключил собеседник издания.

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