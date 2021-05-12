«Есть в шахматах принцип — угроза сильнее ее исполнения. В том смысле, что наличие угрозы существенно ограничивает возможности оппонента. Конечно же, рано или поздно угроза исполняется, но не всегда, потому что зачастую за время, пока существовала одна угроза, появляется возможность действовать в каком-то другом месте каким-то другим образом», — указал эксперт.
Поэтому нельзя исключать, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже президент Владимир Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет, подчеркнул Вассерман.
Что касается возможной встречи украинского президента с Владимиром Путиным, то пока Зеленский не выполняет ранее взятые на себя обязательства, нет смысла обсуждать с ним что-нибудь новое, заключил собеседник издания.
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