Если сравнивать данные производства украинских автомобилей за апрель 2020 года, то Украине есть, чем гордиться. На данный момент цифра уже больше сотни и приближается к тысячи.
Легковых автомобилей в апреле 2021 было произведено 904 против 59 штук в прошлом году. Их производство по сравнению с мартом выросло почти на 36%.
Также Украина достигла небывалых успехов в производстве автобусов. За прошлый месяц было выпущено 56 автобусов. В апреле 2020 года в стране не был произведен ни один.
Всего с начала года на произвели 2791 единиц автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для России апрель 2021 года стал ростом уровня продаж новых автомобилей на 290,4 %, или на 113 042 штуки по сравнению с апрелем 2020 года: продажи составили 151 964 автомобиля.
За 2020 год Россия в условиях пандемии произвела 1 438 540 автомобилей, а с января по апрель этого года РФ уже успела произвести 242 137 легковых машин.