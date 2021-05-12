Украинское государство похвасталось увеличением производства автотранспортных средств за апрель в 16 раз по сравнению с прошлым годом. По данным «Укравтопрома», в прошлом году Украина произвела всего 962 транспортных средства

Если сравнивать данные производства украинских автомобилей за апрель 2020 года, то Украине есть, чем гордиться. На данный момент цифра уже больше сотни и приближается к тысячи.

Легковых автомобилей в апреле 2021 было произведено 904 против 59 штук в прошлом году. Их производство по сравнению с мартом выросло почти на 36%.

Неизвестные сожгли машину украинского депутата-оппозиционера © Jason Bolonski / flickr

Всего с начала года на произвели 2791 единиц автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для России апрель 2021 года стал ростом уровня продаж новых автомобилей на 290,4 %, или на 113 042 штуки по сравнению с апрелем 2020 года: продажи составили 151 964 автомобиля.

За 2020 год Россия в условиях пандемии произвела 1 438 540 автомобилей, а с января по апрель этого года РФ уже успела произвести 242 137 легковых машин.