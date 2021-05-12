Если Украина договорится с США о размещении военных баз, то РФ зеркально признает ДНР/ЛНР и разместит здесь свои военные базы. В этом случае мы будем иметь замороженный на веки вечные конфликт. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

«То есть получается, что Запад, если следовать моей логике, тогда свои задачи втянуть Россию в масштабный конфликт не решит. Хотя может решить через то, что Россия вынуждена будет просто ввести свои военные контингенты на территорию в виде военных баз, нести все равно большую нагрузку, чем Россия несет сейчас», — указал Ходаковский.

Собеседник издания добавил, что в случае тотальной заморозки конфликта действия России в глазах той же Германии будут оправданы во многом действиями тех же американцев и украинцев, и вводить жесткие санкции в отношении России тогда будет сложнее, чем если бы Россия, например, вступила в войну с Украиной и заставила ее отступить за Днепр.

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