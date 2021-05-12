На странице «Студии Квартал 95» в Instagram 12 мая появился сатирический ролик, посвященный проблеме буксующей в стране вакцинации от коронавируса. Комики предложили зрителям свой вариант прививочной кампании от президента страны Владимира Зеленского и мэра Киева Виталий Кличко

«Только в Киеве одни и те же люди могут переходить дорогу на красный свет, выходить на тонкий лед, пить воду из-под крана и при этом жутко бояться вакцины. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский и двукратный мэр Киева Виталий Кличко решили начать всеукраинскую вакцинацию с киевлян…» — так начинается видео «Квартала».

В Евросоюзе назвали срок одобрения вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Заканчивается видео танцевальным номером «Студии» под песню юмористов о вакцине «водой из Ганга» и ее «побочках».

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От российской вакцины украинские власти отказались, заявив, что будут ждать европейский препарат, параллельно заключая контракты на поставку индийских, южнокорейских и китайских прививок.

Снабжать Киев вакциной европейцы пока не начали, а вот часть иностранных препаратов из стран Азии уже поступила на Украину, однако граждане страны в очередь на вакцинацию не выстроились. По состоянию на 11 мая полностью привились, то есть получили обе прививки, 695 украинцев. Еще чуть более тысячи человек сделали первую дозу препарата.