На заседании 12 мая Кабинет министров Украины утвердил план реализации концепции развития искусственного интеллекта. Трансляция заседания велась в YouTube

На Украине искусственный интеллект займет место судьи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Искусственный интеллект планируется применять в сфере обороны, здравоохранения и правосудия.

Согласно плану, который утвердил Кабмин, в четвертом квартале 2021 года начнется внедрение мер противодействия киберугрозам с использованием ИИ; в первом квартале 2022 года — заключение соглашений с международными исследовательскими центрами по вопросам научного сотрудничества в сфере ИИ.

Кроме того, планируется разработать систему показателей для проведения оценки состояния информбезопасности, а также телемедицину с использованием ИИ.

Ранее, в декабре 2020 года, Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в стране.

Также на Украине планируют внедрить искусственный интеллект в судебную систему. В 2022 году эксперимент по использованию ИИ проведут в одном из районных судов, над подготовкой работают Минцифры и Высший совет правосудия.