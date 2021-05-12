Таким образом, Кабмин принял ранее предложенный план мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта (ИИ) на Украине на 2021-2024 годы.
Искусственный интеллект планируется применять в сфере обороны, здравоохранения и правосудия.
Согласно плану, который утвердил Кабмин, в четвертом квартале 2021 года начнется внедрение мер противодействия киберугрозам с использованием ИИ; в первом квартале 2022 года — заключение соглашений с международными исследовательскими центрами по вопросам научного сотрудничества в сфере ИИ.
Кроме того, планируется разработать систему показателей для проведения оценки состояния информбезопасности, а также телемедицину с использованием ИИ.
Ранее, в декабре 2020 года, Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в стране.
Также на Украине планируют внедрить искусственный интеллект в судебную систему. В 2022 году эксперимент по использованию ИИ проведут в одном из районных судов, над подготовкой работают Минцифры и Высший совет правосудия.