Несправедливое отношение Украины к олигархам заключается в том, что в начале эпидемии коронавируса они активно помогали стране, а как только опасность миновала, власть тут же от них отвернулась, сказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Дело в том, что представители украинского крупного бизнеса всегда достаточно неплохо коммуницировали с властью страны. Не было проблемы, чтобы Зеленский к ним обратился, а они бы ему отказали, сообщил эксперт.

«Когда началась эпидемия коронавируса, именно так называемые олигархи спасли ситуацию в стране. У государства не было масок, медикаментов, аппаратов ИВЛ, и именно олигархи скинулись и все это купили», — сказал Бондаренко.

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Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.