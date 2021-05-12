По данным издания, решение суда касается имущества и земельных участков, расположенных по адресу: Одесса, ул. Шкодова гора, 1 и ул. Шкодова гора, 1/1, кроме жилых квартир.
При этом постановление следственного судьи пока не вступило в законную силу. Его можно оспорить в апелляционной инстанции.
«По версии следствия, в период с начала 2012 года по февраль 2014 года подозреваемые организовали приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, владельцев НПЗ подозревают в изготовлении поддельных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов.
Утверждается, что таким образом государству был нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 2,6 млрд грн.
Ранее, в 2017 году, суд конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод у олигарха Сергея Курченко в пользу государства.