Имущество ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» передано в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает 12 мая «Бизнес.Цензор» со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда Одессы

По данным издания, решение суда касается имущества и земельных участков, расположенных по адресу: Одесса, ул. Шкодова гора, 1 и ул. Шкодова гора, 1/1, кроме жилых квартир.

Одесский НПЗ на краю гибели. Промышленный гигант превращается в металлолом © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

«По версии следствия, в период с начала 2012 года по февраль 2014 года подозреваемые организовали приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, владельцев НПЗ подозревают в изготовлении поддельных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов.

Утверждается, что таким образом государству был нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 2,6 млрд грн.

Ранее, в 2017 году, суд конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод у олигарха Сергея Курченко в пользу государства.