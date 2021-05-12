В случае возникновения этнических партий на территории России, общество могло бы расколоться, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

Политолог Грозин оценил возможность этнического конфликта между русскими и казахами © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«Это (создание этнических партий в России — ред.) приведет к еще большему расколу общества, которое уже и так поделено по национальным и религиозным признакам», — сказал Безпалько.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2020 году свыше 650 тысяч человек смогли получить гражданство РФ в упрощенном формате. Эти показатели выше на 30% по сравнению с прошлым годом.