У нас пошли по пути создания национально-культурных автономий. В России есть национальные субъекты федерации, при которых определенные этносы могут иметь определенные преимущества и этого достаточно, полагает эксперт.
«Это (создание этнических партий в России — ред.) приведет к еще большему расколу общества, которое уже и так поделено по национальным и религиозным признакам», — сказал Безпалько.
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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2020 году свыше 650 тысяч человек смогли получить гражданство РФ в упрощенном формате. Эти показатели выше на 30% по сравнению с прошлым годом.