Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук считает себя невиновным, но готов к аресту, сообщает РИА Новости 12 мая

Для оппозиционного политика тюрьма — это еще одна ступень в развитии и укрепление его позиций, отмечал днем ранее однопартиец Медведчука Илья Кива.

«Конечно, я готов к аресту. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого нет никаких оснований», — приводит агентство слова Медведчука.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Медведчук добавил, что не собирается скрываться «ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов».

По его словам, он готов защищаться, так как не чувствует ни в чем своей вины.

Киевский режим назначил Медведчука подозреваемым в ряде эпизодов, среди которых покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму и государственная измена.