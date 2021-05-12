Для оппозиционного политика тюрьма — это еще одна ступень в развитии и укрепление его позиций, отмечал днем ранее однопартиец Медведчука Илья Кива.
«Конечно, я готов к аресту. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого нет никаких оснований», — приводит агентство слова Медведчука.
При этом политик подчеркнул, что не считает себя виновным и не понимает, почему в его отношении возбуждены уголовные дела.
Медведчук добавил, что не собирается скрываться «ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов».
По его словам, он готов защищаться, так как не чувствует ни в чем своей вины.
Киевский режим назначил Медведчука подозреваемым в ряде эпизодов, среди которых покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму и государственная измена.