Олигархи на территории Украины уже давно утратили свой статус, это видно по тому, что государство совершенно перестало с ними считаться, сказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Олигархом называют того человека, который осуществляет свою активность в медийной, политической сфере и в бизнесе. В украинском государстве нет лиц, которые отвечали бы всем этим трем критериям, заявил эксперт.

«Реально олигархи потеряли некоторые свои атрибуты и некоторый статус. Если тот или иной представитель крупного бизнеса контролирует часть сегмента экономики, то власть будет с ним считаться и выстраивать свою стратегию относительно этого человека», — сказал Бондаренко.

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Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.