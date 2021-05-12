В течение ближайших недель Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может определить график одобрения для применения в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил 12 мая на брифинге глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери

«Идут проверки этой вакцины, мы должны собрать необходимую информацию. В ближайшие недели мы уже должны лучше понимать, каким будет график вероятного одобрения вакцины "Спутник V», — заявил Кавалери.

Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире Фергюс Свини добавил, что агентство недавно провело в России инспекцию надлежащей клинической практики (GCP) клинических испытаний «Спутника V». Кроме того, инспекторы ЕС начали проверку надлежащей производственной практики (GMP).

Свини пояснил, что таким образом проверяются учреждения, где проходили испытания вакцины, и предприятия, где она производится.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул важность сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в случае одобрения в Евросоюзе в стране готовы запустить производство «Спутника V».

Применение российской вакцины в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%. Страна планирует запустить вакцинный туризм.

Европейское агентство лекарственных средств начало проверку «Спутника V» еще в марте.