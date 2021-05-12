«Обнародованная копия документа по содержанию совпадает с письмом секретаря СНБО, направленным на имя премьер-министра», — говорится в ответе на запрос агентства.
Таким образом, в Аппарате подтвердили аутентичность распространенного в СМИ письма, в котором секретарь СНБО Алексей Данилов просит премьер-министра Дениса Шмыгаля внести к заседанию по вопросу ухудшения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги предложения Кабинета министров по усовершенствованию государственного регулирования на соответствующих рынках.
«Предложения правительства СНБО просит сопроводить материалами о структуре собственности электрогенерирующих и энергоснабжающих компаний, операторов систем распределения электрической энергии, газоснабжающих и газосбытовых компаний, компаний в сфере теплоснабжения, которые являются лицензиатами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, а также об истории перехода прав собственности на них в частную собственность», — говорится в сообщении.
При этом копию распространенного письма в СНБО предоставить отказались, ссылаясь на то, что на нем стоит гриф ограничения доступа «для служебного пользования».
В Аппарате также не сообщили, получили ли ответ от Кабмина. Последнее публичное заседание СНБО состоялось 15 апреля.