Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подтвердил, что готовит заседание СНБО по вопросу урегулирования ситуации с ростом тарифов на коммунальные услуги. Об этом 12 мая сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на Аппарат СНБО

«Обнародованная копия документа по содержанию совпадает с письмом секретаря СНБО, направленным на имя премьер-министра», — говорится в ответе на запрос агентства.

Землянский о решении СНБО по тарифам: Ожидается очередная экспроприация экспроприаторов? © president.gov.ua Алексей Данилов просит премьер-министра Дениса Шмыгаля внести к заседанию по вопросу ухудшения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги предложения Кабинета министров по усовершенствованию государственного регулирования на соответствующих рынках.

«Предложения правительства СНБО просит сопроводить материалами о структуре собственности электрогенерирующих и энергоснабжающих компаний, операторов систем распределения электрической энергии, газоснабжающих и газосбытовых компаний, компаний в сфере теплоснабжения, которые являются лицензиатами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, а также об истории перехода прав собственности на них в частную собственность», — говорится в сообщении.

При этом копию распространенного письма в СНБО предоставить отказались, ссылаясь на то, что на нем стоит гриф ограничения доступа «для служебного пользования».

В Аппарате также не сообщили, получили ли ответ от Кабмина. Последнее публичное заседание СНБО состоялось 15 апреля.