«Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше… Сегодня каждый актер "Квартала" уже не просто актер, в заголовке напишут: "Близкий друг президента Зеленского". Составляет ли для них это дискомфорт? В каких-то вещах, считаю, да», — сказал Костюк.
Он сделал акцент на том, что те сатирические номера на политические темы, которые студия все же делает, юмористы придумывают сами без каких-либо заказов со стороны власти, ведь руководство страны не просит «стебать пикет под Банковой или расписанные двери».
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Юрий Костюк стал заместителем главы Администрации президента 21 мая 2019 года, в его обязанности входит подготовка речей Владимира Зеленского.