Заместитель главы Офиса президента, он же бывший сценарист «Студии Квартал 95» Юрий Костюк, рассказал, почему юмористам стало сложнее делать сатирические номера на президента Украины с приходом на этот пост создателя «Квартала» Владимира Зеленского. Об этом 12 мая написала газета «КП в Украине»

«Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше… Сегодня каждый актер "Квартала" уже не просто актер, в заголовке напишут: "Близкий друг президента Зеленского". Составляет ли для них это дискомфорт? В каких-то вещах, считаю, да», — сказал Костюк.

Минкульт: Остановить продажу украинских сериалов российским телеканалам невозможно © Телеканал СТС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕМАНИЛА РОССИЯ»: В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЯСНИЛИ СТРАННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРА.

Юрий Костюк стал заместителем главы Администрации президента 21 мая 2019 года, в его обязанности входит подготовка речей Владимира Зеленского.